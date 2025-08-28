ua en ru
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки

Четверг 28 августа 2025
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки Фото: войска РФ нанесли комбинированный удар по Киеву, есть попадание в дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

Российские войска ночью массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, там враг попал в подъезд жилой пятиэтажки.

РБК-Украина в репортаже показывает кадры последствий комбинированной атаки на столицу.

Всего в городе фиксируют последствия в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Однако именно в Днепровском и Дарницком значительные повреждения в жилой застройке.

В последнем россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажки. На месте продолжается спасательная операция. Трех людей удалось достать из-под завалов.

Также в этом районе повреждены другие жилые дома. В частности, обломки БПЛА упали на крышу 9-этажки. Поврежден и 16-этажный жилой дом, частный дом, парковка, детский сад.

На месте удара побывал министр внутренних дел Игорь Клименко. Он рассказал, что известно о пропавших без вести в результате удара РФ в дом в Дарницком районе.

Фото: в Дарницком районе продолжают разбирать завалы подъезд пятиэтажки (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среди погибших - 14 летний ребенок. Также 11-летний спасенный ребенок находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, сообщил Клименко.

Фото: спецтехника ГСЧС привлечена к разбору завалов (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам министра, предварительно, было по меньшей мере два ракетных удара: в дом и рядом. Одна из ракет попала между 3 и 4 этажами 5-этажки.

Фото: в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Днепровском р-не повреждена жилая 25-тиэтажка, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, горели машины. Здесь десятки автомобилей повреждены на нескольких местах.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Повреждены несколько нежилых зданий, офисы, автомобили.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки произошло возгорание на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе есть последствия в нежилой зоне. Есть повреждения в Оболонском р-не.

"Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон - тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", - рассказал начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Сейчас известно о десятках пострадавших в столице. Также есть жертвы, среди них ребенок.

Сейчас на одной из локаций работает новосозданный специальный мобильный отряд ГСЧС "Дельта". Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы могли быстрее работать спасатели.

Всего по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских. Полиция Киева работает с пострадавшими.

Комбинированная атака РФ в ночь на 28 августа

Всю ночь российские войска терроризировали Украину дронами. Под комбинированной атакой оказался Киев. Враг запускал по городу "Шахеды", баллистику и крылатые ракеты. В городе частичного разрушены или повреждены многие дома.

Били оккупанты дронами, крылатыми ракетами и баллистикой и по Киевской области, есть раненые.

Всего пока известно о 45 пострадавших в столице. Президент Владимир Зеленский, который уже отреагировал на атаку, сообщил о 8 жертвах российского обстрела.

Также россияне атаковали парк поездов Интерсити+. Из-за атаки задерживаются поезда, часть пассажиров доставляют автобусами.

Добавим, что в Запорожье противник ударил по одному из предприятий.

Войска РФ ночью также атаковали объект энергетики в Винницкой области. Обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Больше о том, как и чем атаковали войска РФ ночью - в отдельном материале РБК-Украина.

