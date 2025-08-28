Армия РФ ударила по пассажирским поездам "Интерсити+": фото последствий
Российские войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Возгорание на объекте удалось ликвидировать.
Один поезд существенно поврежден.
Жертв и пострадавших среди работников "Укрзалізниці" нет.
"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, так как продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.
Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту.
В частности, более чем на три часа задерживаются поезда:
- №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная
- №21/22 Харьков-Пас.-Львов
- №103/104 Краматорск-Львов
- №103/104 Львов-Краматорск
- №21/22 Львов-Харьков-Пас.
- №47/48 Запорожье-1-Мукачево
- №87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас.
- №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский
- №23/24 Киев-Пас.-Хелм
- №1/2 Ворохта-Харьков-Пас.
- №123/124 Ивано-Франковск-Харьков-Пас.
Ранее РБК-Украина сообщало о задержках в графике движения ряда поездов из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области.
Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.