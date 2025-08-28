ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Армия РФ ударила по пассажирским поездам "Интерсити+": фото последствий

Украина, Четверг 28 августа 2025 07:23
UA EN RU
Армия РФ ударила по пассажирским поездам "Интерсити+": фото последствий Фото: в результате удара армии РФ пострадали поезда "Интерсити+" (Telegram-канал "Укрзалізниці")
Автор: Марина Балабан

Российские войска в ночь на 28 августа ударили по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Пострадал парк скоростных поездов "Интерсити+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Возгорание на объекте удалось ликвидировать.

Один поезд существенно поврежден.

Армия РФ ударила по пассажирским поездам &quot;Интерсити+&quot;: фото последствий

Жертв и пострадавших среди работников "Укрзалізниці" нет.

"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, так как продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту.

В частности, более чем на три часа задерживаются поезда:

  • №77/78 Ковель-Пас.-Одесса-Главная
  • №21/22 Харьков-Пас.-Львов
  • №103/104 Краматорск-Львов
  • №103/104 Львов-Краматорск
  • №21/22 Львов-Харьков-Пас.
  • №47/48 Запорожье-1-Мукачево
  • №87/88 Запорожье-1-Ковель-Пас.
  • №139/140 Киев-Пас.-Каменец-Подольский
  • №23/24 Киев-Пас.-Хелм
  • №1/2 Ворохта-Харьков-Пас.
  • №123/124 Ивано-Франковск-Харьков-Пас.

Ранее РБК-Украина сообщало о задержках в графике движения ряда поездов из-за массированной атаки армии РФ и обесточивания железнодорожной инфраструктуры в Винницкой области.

Некоторые из этих рейсов будут следовать в объезд поврежденного участка, а те, что уже находятся на нем - будут ехать под резервными тепловозами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця обстріл Києва
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы