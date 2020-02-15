Скандальний план по Україні та телефонна розмова з Путіним: новини за 14 лютого

Колаж РБК-Україна

На сайті Мюнхенській конференції з'явився скандальний документ по Україні, "Схеми" виступили із заявою через погрози Офісу президента, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 14 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський в розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Окремо Зеленський і Путін акцентували увагу на звільненні українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації.

У Кремлі розповіли деталі розмови Путіна і Зеленського

Україна готує 4 об'єкти для розміщення евакуйованих з Уханя

Україна готує 3-4 об'єкти для розміщення українців, евакуйованих з охопленого коронавірусом китайського Уханя. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі Україна, передає РБК-Україна.

За словами Гончарука, зараз готують близько 4 об'єктів, де 14 днів після повернення перебуватимуть на карантині евакуйовані з Уханя українці. Він додав, що евакуація українських громадян відбудеться вже у вівторок, 18 лютого.

Мюнхенська конференція: скандальний план по Україні

Вчора, 14 лютого, на сайті Мюнхенській конференції з'явився документ, який містив 12 кроків для досягнення миру в Україні. У документі йшлося про необхідність відновлення СЦКК на Донбасі, розширення тем переговорів "нормандської четвірки" та інші гуманітарні аспекти. При цьому в заяві не було жодного згадування про те, що Росія має вивести війська з Донбасу, а також повернути Україні окупований Крим.

Також РБК-Україна писало, що скандальний документ зник з сайту Мюнхенської конференції з безпеки. При переході за посиланням з'являлося повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений.

Пізніше речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в коментарі "Укрінформ" заявила, що заява є не офіційним документом, а приватною ініціативою.

"Схеми" виступили із заявою через погрози Офісу президента

13 лютого "Схеми" випустили сюжет, в якому заявили, що секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський. При цьому Він прилетів в Оман тим же літаком, яким Зеленський повертався в Україну.

В Офісі президента заявили, що інформація в сюжеті про зустріч Зеленського та Патрушева "цілком і повністю не відповідає дійсності". Крім цього повідомили, що подають до суду на програму "Схеми" з вимогою спростувати інформацію.

Журналісти програми "Схеми" виступили з заявою у відповідь на погрози Офісу президента подати в суд .

У Києві сталась стрілянина в спортзалі

У Києві на вулиці Металістів сталась стрілянина у спортзалі, в результаті якої постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Як зазначається, між двома чоловіками виник конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванню іншому. У ході суперечки один із відвідувачів дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента та втік. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу на місці.

Лукашенко: Росія натякає на приєднання Білорусь в обмін на енергоносії

Керівництво Російської Федерації натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Про це на зустрічі з працівниками Світлогірського целюлозно-картонного комбінату заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, російське керівництво розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі.

"У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії... Це не інтеграція. Це інкорпорація. На це я ніколи не піду", - заявив Лукашенко.

Українка стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби

Українська спортсменка Юлія Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України в Facebook.

Так, сьогодні, 14 лютого, українка здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби у Римі. Ткач перемогла росіянку Інну Тражукову з рахунком 2:1. Українка стала найкращою у ваговій категорії до 62 кілограмів.