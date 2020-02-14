ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко: Росія натякає на приєднання Білорусь в обмін на енергоносії

Новини » Політика     14.02.2020 - 13:13
Лукашенко: Росія натякає на приєднання Білорусь в обмін на енергоносії
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що Росія розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі

Керівництво Російської Федерації натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Про це на зустрічі з працівниками Світлогірського целюлозно-картонного комбінату заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, російське керівництво розуміє інтеграцію як поглинання Білорусі.

"У керівництві Росії натякають на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії... Це не інтеграція. Це інкорпорація. На це я ніколи не піду", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що білоруський народ не піде по цьому шляху. Крім того, Лукашенко підкреслив, що після свого президентства продовжить відстоювати суверенітет Білорусі. Однак Мінськ і Москва продовжать роботу щодо дорожних карт інтеграції.

"Ми будемо і далі працювати по інтеграції. У цьому немає нічого поганого", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про неможливість приєднання країни до Російської Федерації.

"Ми є суверенними і незалежними. Ми своїми мізками і руками що змогли заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни", - зазначив він.

До цього він стверджував, що питання об'єднання Білорусі та Російської Федерації повинні вирішувати народи двох країн.

У Росії відреагували на масштабні санкції США
Новини України Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся