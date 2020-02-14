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У Кремлі розповіли деталі розмови Путіна і Зеленського

Новини » Політика     14.02.2020 - 17:09
У Кремлі розповіли деталі розмови Путіна і Зеленського
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін сьогодні провели телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили виконання мінських угод і висловили готовність до обміну полоненими. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Як повідомляється, Зеленський і Путін обговорили "аспекти врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту", реалізацію мінських угод і рішень, прийнятих на нормандському саміті 9 грудня у Парижі.

"У зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив питання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.

Також обговорювалося розведення сил і розмінування на Донбасі, а також "висловлено готовність продовжити зусилля, спрямовані на звільнення і обмін пов'язаних з конфліктом утримуваних осіб".

Також повідомляється, що Путін "вказав на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни" та висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українців у ДТП в Псковській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський і Путін провели телефонну розмову. Як повідомили в Офісі президента, обговорювалася, зокрема, підготовка до саміту "нормандської четвірки".

Відзначимо, сьогодні стартувала Мюнхенська конференція з безпеки, на ній, запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Завтра на конференції виступить Зеленський.

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