На Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні
Ілюстративне фото (facebook.com/MunSecConf)
На конференції погодили першу заяву по Україні
На Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародного форуму.
У заяві говориться, що в 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч осіб, а близько 2,5 млн українців стали вимушеними переселенцями.
У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.
- Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
- Розширити теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.
- Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
- Розшук зниклих безвісти.
- Розмінування на Донбасі.
- Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Російської Федерації.
- Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
- Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
- Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
- Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
- Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
- Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.
Фото: 12 кроків для досягнення миру в Україні
Нагадаємо, цього тижня Російська Федерація в черговий раз відкинула можливість перегляду мінських угод щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.