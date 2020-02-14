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Українка стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби

Новини » Спорт     14.02.2020 - 21:35
Українка стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби
Фото: Юлія Ткач (facebook.com/olympicua)

Українка Ткач здобула золото на чемпіонаті з Європи

Українська спортсменка Юлія Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України в Facebook.

Так, сьогодні, 14 лютого, українка здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби у Римі. Ткач перемогла росіянку Інну Тражукову з рахунком 2:1. Українка стала найкращою у ваговій категорії до 62 кілограмів.

До цього українська спортсменка перемогла представницю Білорусі Вероніку Іванову та колишню українку Тетяну Омельченко, яка зараз виступає за Азербайджан.

Українка стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український спортсмен Семен Новіков здобув золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Українець у фіналі змагань впевнено переміг угорця Віктора Льорінца з рахунком 7:1.

Крім того, для України на цьому чемпіонаті бронзову медаль вибороли Ленур Тиміров (вагова категорія до 63 кілограм) та Микола Кучмій (вагова категорія до 130 кг).

Також РБК-Україна писало, що перша ракетка України Еліна Світоліна втратить місце в топ-5 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Це стало наслідком раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де вона була лідером посіву і головною фавориткою змагань.

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