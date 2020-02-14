Українка стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби

Фото: Юлія Ткач (facebook.com/olympicua)

Українка Ткач здобула золото на чемпіонаті з Європи

Українська спортсменка Юлія Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Національного олімпійського комітету України в Facebook.

Так, сьогодні, 14 лютого, українка здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боротьби у Римі. Ткач перемогла росіянку Інну Тражукову з рахунком 2:1. Українка стала найкращою у ваговій категорії до 62 кілограмів.

До цього українська спортсменка перемогла представницю Білорусі Вероніку Іванову та колишню українку Тетяну Омельченко, яка зараз виступає за Азербайджан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український спортсмен Семен Новіков здобув золото чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. Українець у фіналі змагань впевнено переміг угорця Віктора Льорінца з рахунком 7:1.

Крім того, для України на цьому чемпіонаті бронзову медаль вибороли Ленур Тиміров (вагова категорія до 63 кілограм) та Микола Кучмій (вагова категорія до 130 кг).

Також РБК-Україна писало, що перша ракетка України Еліна Світоліна втратить місце в топ-5 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Це стало наслідком раннього вильоту українки на турнірі міжнародної серії в Хуахіні, де вона була лідером посіву і головною фавориткою змагань.