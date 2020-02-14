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Зеленський і Путін обговорили підготовку наступного нормандського саміту

Новини » Політика     14.02.2020 - 14:56
Зеленський і Путін обговорили підготовку наступного нормандського саміту
Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський в розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час нормандського саміту 9 грудня 2019 в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Окремо Зеленський і Путін акцентували увагу на звільненні українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Російській Федерації.

"Сторони погодилися з необхідністю активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську для реалізації досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" запланована на квітень. Попередньо, саміт може пройти в Берліні.

Нагадаємо, раніше новий глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський буде сам приймати рішення про зустріч з Путіним.

Раніше також повідомлялося, що у Путіна наполягають на діалозі України з представниками окупованого Донбасу про контроль над кордоном.

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