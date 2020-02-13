Глава Радбезу Росії прилітав в Оман, коли там перебував Зеленський, - "Схеми"

Фото: Микола Патрушев (scrf.gov.ru)

Патрушев прилетів в Оман тим же літаком, яким Зеленський повертався в Україну

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідував Оман в той час, коли там з робочим візитом перебував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

За даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман у ніч з 7 на 8 січня тим же чартерним літаком з бортовим номером 9H-VJN, яким через добу повернувся в Україну президент Зеленський.

Інформацію про візит Патрушева в Оман журналісти отримали від неназваного джерела та підтвердили за допомогою записів у базі даних про перетин російського кордону.

Як зазначили в Офісі президента України, Зеленський не знайомий з Патрушевим, ніколи з ним не спілкувався телефоном, не зустрічався та не обговорював жодних питань. Однак в ОП не змогли пояснити, чому глава держави скористався тим же приватним літаком, яким Патрушев прилетів в Оман.

Крім того, у Радбезі РФ заявили, що питання щодо візиту секретаря відомства в Оман може коментувати лише прес-секретар Патрушева, однак журналістам не вдалося встановити з ним контакт.

Нагадаємо, 5 січня український президент Володимир Зеленський разом з родиною був помічений в одному з готелів Оману. Після цього в Офісі президента повідомили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. В ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з родиною і за власні гроші.