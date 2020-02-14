Україна готує 4 об'єкти для розміщення евакуйованих з Уханя

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Евакуація українців планується 18 лютого

Україна готує 3-4 об'єкти для розміщення українців, евакуйованих з охопленого коронавірусом китайського Уханя. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на телеканалі Україна, передає РБК-Україна.

За словами Гончарука, зараз готують близько 4 об'єктів, де 14 днів після повернення перебуватимуть на карантині евакуйовані з Уханя українці. Він додав, що евакуація українських громадян відбудеться вже у вівторок, 18 лютого.

"Звичайно, ми робимо все, щоб всі громадяни України були в безпеці. Тому ми проведемо евакуацію як тільки всі необхідні заходи безпеки будуть вжиті. На наступному тижні це відбудеться", - заявив він.

Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що наразі коронавірусу COVID-19 немає на території України.

"Ми зараз вживаємо всіх заходів, щоб вірус не був завезений на територію України. Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку такого захворювання. Сподіваємось, що в найближчі тижні й місяці цього не станеться", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.

Також РБК-Україна писало, що на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.