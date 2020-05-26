Скандал в Кагарлику і відновлення роботи метро: новини за 25 травня

Колаж РБК-Україна

В Україні запрацював метрополітен, в Київській області двоє поліцейських зґвалтували жінку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував терміни введення накопичувальної пенсії. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 25 травня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні не знають реального числа хворих на коронавірус, - НАН

Влада не знає реального числа хворих на коронавірус в Україні. Це пов'язано з недостатнім охопленням тестування на COVID-19. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пішли на поступки: чому влада вирішила виводити країну з карантину".

Як розповів РБК-Україна директор Інституту біохімії ім. А. Палладіна, голова робочої групи при Національній академії наук (НАН) України з проблем розповсюдження коронавірусу Сергій Комісаренко, уряд послаблює карантин, грунтуючись на прогнозах.

"Проте у нас дуже погана ситуація з тестуванням на вірус за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Ми дійсно не знаємо кількість людей, інфікованих ", - пояснив він.

У Києві запрацював метрополітен

Метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу. Поїзди почали курсувати 25 травня, як і було заплановано.

Зараз поїзди курсують згідно з графіком. На станції пасажирів допускають у масках, працівники метро нагадують про дотримання безпечної дистанції.

Також роботу метро поновили у Дніпрі та в Харкові.

У Київській області двоє поліцейських зґвалтували жінку

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою в зґвалтуванні жінки. Поліцейських затримали, їх підрозділ розформовано.

Як повідомляється, дівчина, 1994 року народження, повідомила у поліцію про побиття та зґвалтування поліцейськими. Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції після перевірки підтвердили причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин через Саакашвілі

Грузія чекає від України кроків для нормалізації відносин після призначення Михайла Саакашвілі до Нацради реформ. Після цього буде прийнято рішення про повернення посла. Про це повідомляє грузинське видання interpressnews.

Повідомляється, що сьогодні посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе прибув на перші консультації до МЗС Грузії після відкликання з Києва. У відомстві підкреслили, що виклик посла не означає розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства. У той же час грузинська сторона висунула умову для нормалізації відносин.

"Ми будемо стежити за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить український уряд в плані нормалізації відносин з Грузією, тоді буде прийнято рішення про дату повернення посла до України", - заявили в МЗС Грузії.

Справа Шеремета: Дугарь відпустили під заставу

Печерський районний суд міста Києва відпустив під заставу підозрювану в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь. Суд встановив суму застави в 168 тис. гривень.

Водночас суд залишив під вартою підозрюванихв організації вбивства Андрія Антоненко та Юлію Кузьменко.

Шмигаль спрогнозував терміни введення накопичувальної пенсії

Накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року. Принаймні, такі терміни не виключають в уряді. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, введення накопичувальної пенсії неминуче для України з причини демографічної ситуації, оскільки сьогодні мало дітей і багато людей продуктивного віку. Вже через 15 років може вийти, що на одного працюючого припадатимуть два пенсіонери.

ВООЗ призупинила випробування хлорохіну та гідроксихлорохіну

Вчені виявили зростання випадків смерті серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, які приймали протималярійні ліки гідроксихлорохін і хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів. Про це на брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Він розповів, що у п'ятницю фахівці одного з найбільш авторитетних медичних журналів The Lancet опублікували дослідження щодо гідроксихлорохіну і хлорохіну та його впливу на хворих на COVID-19 пацієнтів, які були госпіталізовані.

Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків залишилися без світла

Австралію накрив потужний шторм, дощ і вітер до 100 кілометрів на годину. В результаті 50 тис. будинків залишилися без електрики.

Ураган прилетів з Індійського океану, де сформувався циклон разом з холодним фронтом. Стихійне лихо повалило дерева і розбило сотні будівель в австралійському регіоні. Без електропостачання залишилися приблизно 50 тисяч квартир (відео).

Кліматолог попередила про погоду в Україні влітку: готуйтеся до посухи і шквалів

Погода в Україні влітку, за попередніми прогнозами метеорологів, принесе українцям ряд незручностей і неприємностей. Спека і посуха, які будуть змінюватися грозовими зливами з градом і шквалами - всі ці "сюрпризи" готує природа для українців цього літа.

За словами географа-метеоролога Віри Балабух, літня погода буде відрізнятися різкими змінами синоптичної ситуації, пише Obozrevatel. Перепади температур будуть особливо сильними в перший місяць літа.

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