Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків залишилися без світла

Фото: наслідки урагану в Австралії (twitter.com/WAParksWildlife)

Ураган прилетів з Індійського океану

У західній частині Австралії вирує потужний шторм, дощ і вітер до 100 кілометрів на годину. В результаті 50 тис. будинків залишаються без електрики.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, ураган прилетів з Індійського океану, де сформувався циклон разом з холодним фронтом. Стихійне лихо повалило дерева і розбило сотні будівель в австралійському регіоні. Без електропостачання залишилися приблизно 50 тисяч квартир.

За ніч у державні аварійні служби надійшло 360 звернень за медичною допомогою. Однак інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в Автралії вирували лісові пожежі, в результаті яких померли від 400 млн до 1,25 млрд звірів.

Після цього вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем через глобального потепління.

Також РБК-Україна писало, що температура океану в 2019 році досягла рекордного показника

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Автор: Анастасия Рокитна