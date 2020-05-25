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Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин через Саакашвілі

Новини » Політика     25.05.2020 - 14:45
Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин через Саакашвілі
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Грузія чекає від Києва кроків для нормалізації відносин

Грузія чекає від України кроків для нормалізації відносин після призначення Михайла Саакашвілі до Нацради реформ. Після цього буде прийнято рішення про повернення посла.

Про це повідомляє грузинське видання interpressnews.

Повідомляється, що сьогодні посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе прибув на перші консультації до МЗС Грузії після відкликання з Києва. У відомстві підкреслили, що виклик посла не означає розриву дипломатичних відносин або перегляду стратегічного партнерства.

У той же час грузинська сторона висунула умову для нормалізації відносин.

"Ми будемо стежити за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить український уряд в плані нормалізації відносин з Грузією, тоді буде прийнято рішення про дату повернення посла до України", - заявили в МЗС Грузії.

Зазначимо, після призначення Саакашвілі уряд Грузії відкликав посла для консультацій.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала нормальною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету реформ в Україні.

У той же час український президент Володимир Зеленський вважає такий крок помилкою.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України СаакашвіліУкраїнаГрузія
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