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У Харкові відкрилося метро, ​​а в Дніпрі відклали запуск

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 11:01
У Харкові відкрилося метро, ​​а в Дніпрі відклали запуск
Фото: метро Харкова (facebook.com/metro.kh)

Метрополітен в Харкові відновив роботу після 69 днів простою

У Харкові після 69 днів простою відкрили метрополітен на тлі послаблення карантину. При цьому запуск метро в Дніпрі поки що не відбувся.

Про це повідомляють місцеве харківське видання NewsRoom і ТСН.

Зокрема, метрополітен в Харкові почав роботу о 05:30. Раніше на підприємстві попередили, що пасажирів без масок не пускатимуть всередину, проте користувачі соцмереж повідомляють, що це правило дотримується не дуже жорстко.

При цьому метро в Дніпрі планували відкрити вже сьогодні, 25 травня, однак рішення міської комісії досі немає, його повинні прийняти сьогодні протягом дня.

Відзначається, що в Міністерстві охорони здоров'я до останнього вагалися, чи відкривати в місті метрополітен. Дніпровська підземка не працює з 17 березня, при цьому тролейбуси і трамваї в місті вже відновили звичний режим роботи.

Нагадаємо, метрополітен Києва з 25 травня відновив свою роботу після закриття у зв'язку з карантином через поширення коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, в КМДА підкреслювали, що в разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ФК ДніпроХарківметро
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