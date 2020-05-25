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У Дніпрі відновили роботу метро

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 15:41
У Дніпрі відновили роботу метро
Фото: Дніпропетровське метро (facebook.com/metrodp)

Запуск метро стався в 15:00

У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену. Метро було закрито для пасажирів з 17 травня.

Про це у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, запуск метро стався в 15:00.

"Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецквитки вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим та соціальна дистанція", - повідомив Філатов.

Нагадаємо, 25 травня столичний метрополітен відновив свою роботу після закриття у зв'язку з карантином через поширення COVID-19.

Крім того, відновило свою роботу і метро Харкова.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ФК Дніпрометро
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