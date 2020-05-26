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Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко

Новини » Суспільство     26.05.2020 - 02:17
Справа Шеремета: суд продовжив арешт Кузьменко
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Суд продовжив її арешт ще на два місяці.

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану в організації вбивства журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Суд продовжив її арешт ще на два місяці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, Юлія Кузьменко залишиться під вартою до 24 липня.

Зазначимо, що 12 грудня минулого року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи про вбивство Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд міста Києва продовжив до 30 травня утримання під вартою Юлії Кузьменко.

Також повідомлялося, що Національна поліція готує справу про вбивство Шеремета до суду.

Крім того, слідство у справі про вбивство Павла Шеремета завершилося.

Додамо, що матеріали щодо Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь виділили в окреме кримінальне провадження і, відповідно, їм змінили підозри.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Павло Шеремет
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