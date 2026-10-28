Скандал вокруг года УПА во Львовской области: глава ОВА обратился к польскому маршалку

Решение Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА в регионе до сих пор не вступило в силу из-за отсутствия подписи руководителя области.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в письме к маршалку Силезского воеводства Войцеху Салуге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Он отметил, что соответствующее решение областного совета не было подписано и не вступило в силу. Козицкий также отметил необходимость учитывать международный контекст при принятии подобных инициатив.

"Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не было подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польшей", - написал глава ОВА.

Чувствительность исторической памяти и диалог

Козицкий подчеркнул, что полностью осознает чувствительность вопросов исторической памяти обоих народов. По его словам, такие темы обсуждаются в атмосфере взаимного уважения, открытости и готовности к взаимопониманию.

Кроме того, глава ОВА отметил важность многолетнего партнерства с Силезским воеводством. Он выразил благодарность за поддержку Украины, помощь жителям Львовщины и приют для украинцев во время войны.

Напомним, 20 октября Львовский облсовет объявил 2027-й "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича".