ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Скандал вокруг года УПА во Львовской области: глава ОВА обратился к польскому маршалку

22:04 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Скандал вокруг года УПА во Львовской области: глава ОВА обратился к польскому маршалку Фото: Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Додати як бажане джерело в Google

Решение Львовского областного совета об объявлении 2027 года годом УПА в регионе до сих пор не вступило в силу из-за отсутствия подписи руководителя области.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в письме к маршалку Силезского воеводства Войцеху Салуге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Он отметил, что соответствующее решение областного совета не было подписано и не вступило в силу. Козицкий также отметил необходимость учитывать международный контекст при принятии подобных инициатив.

"Хочу сообщить, что постановление Львовского областного совета, о котором идет речь в вашем письме, до сих пор не было подписано и не вступило в силу. Я убежден, что решения органов власти на всех уровнях должны учитывать интересы внешней политики Украины и добрососедские отношения с Республикой Польшей", - написал глава ОВА.

Чувствительность исторической памяти и диалог

Козицкий подчеркнул, что полностью осознает чувствительность вопросов исторической памяти обоих народов. По его словам, такие темы обсуждаются в атмосфере взаимного уважения, открытости и готовности к взаимопониманию.

Кроме того, глава ОВА отметил важность многолетнего партнерства с Силезским воеводством. Он выразил благодарность за поддержку Украины, помощь жителям Львовщины и приют для украинцев во время войны.

Напомним, 20 октября Львовский облсовет объявил 2027-й "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича".

Решение вызвало резкую реакцию Варшавы: премьер Польши Дональд Туск заявил, что оно раздражает поляков и вредит интересам Украины, а Польша готовится объявить нежелательным лицом автора инициативы Святослава Шеремету.

Отметим, министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение облсовета контрпродуктивным. Заместитель главы МИД Польши Марцин Босацкий рассказал, что в Офисе президента заверили Варшаву, что решение не вступит в силу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Польша Львовская область УПА
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским