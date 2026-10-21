В Польше возмутились решением Львовского облсовета назвать 2027 год УПА и Шухевича
Польша требует официальной реакции Киева на решение Львовского облсовета объявить 2027 год УПА и Шухевича. Варшава заявила, что постановление вредит Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дональда Туска в комментарии RMF24 и сообщение министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.
Дональд Туск подверг критике постановление Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА), ее командира Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича.
Польский премьер считает, что такое решение противоречит интересам Украины и может осложнить сотрудничество с международными партнерами.
"Это глупо, это вредит Украине. Для нас это раздражает, мы этого не понимаем. Но прежде это противоречит интересам Украины", - заявил Туск.
Он отметил, что ранее обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам польского премьера, он предупреждал, что подобные шаги могут создавать трудности для поддерживающих Украину.
Туск также заявил, что такие решения могут использовать противники вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, они получают дополнительные доводы для критики Киева.
"В такие моменты россияне всегда потирают руки", – сказал глава польского правительства.
Он призвал украинских партнеров не допускать подобных ситуаций и назвал такую политику "самоубийственной тактикой".
Почему Варшава опасается ухудшения отношений
Туск напомнил, что Польша и Украина приложили значительные усилия для возобновления отношений после предыдущего кризиса, связанного с вопросом ордена. По его словам, к этому процессу присоединился и Зеленский.
Польский премьер считает, что решение Львовского облсовета может свести на нет результаты этой работы.
Он подчеркнул, что последствия постановления в первую очередь ощутит Украина, поскольку спор может осложнить его взаимодействие с партнерами.
Министр обороны Польши подверг критике постановление
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш также подверг критике постановление Львовского облсовета. В сообщении в соцсети X он заявил, что такое решение неприемлемо и не способствует укреплению доверия между украинцами и поляками.
По его мнению, напротив, оно углубляет разногласия между двумя народами.
"Украинские власти должны дистанцироваться от этой позиции", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
Между тем заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил в эфире TVN24, что Варшава получила заверения от ближайших соратников Зеленского: решение не вступит в силу.
Напомним, исторические споры и взаимное недоверие между Украиной и Польшей влияют не только на политические отношения, но и на оборонное сотрудничество.
По данным РБК-Украина, разногласия сказываются на поставках боеприпасов, участии польских военных в учениях и логистическом взаимодействии.
Кроме того, отношения Украины и Польшиостаются важными для европейской интеграции Киева, однако периодически усложняются из-за исторических споров, в частности, дискуссии вокруг фигуры Степана Бандеры, а также вопроса торговли и транспорта.