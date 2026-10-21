В Польше возмутились решением Львовского облсовета назвать 2027 год УПА и Шухевича

Польша требует официальной реакции Киева на решение Львовского облсовета объявить 2027 год УПА и Шухевича. Варшава заявила, что постановление вредит Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дональда Туска в комментарии RMF24 и сообщение министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Дональд Туск подверг критике постановление Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА), ее командира Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича.

Польский премьер считает, что такое решение противоречит интересам Украины и может осложнить сотрудничество с международными партнерами.

"Это глупо, это вредит Украине. Для нас это раздражает, мы этого не понимаем. Но прежде это противоречит интересам Украины", - заявил Туск.

Он отметил, что ранее обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам польского премьера, он предупреждал, что подобные шаги могут создавать трудности для поддерживающих Украину.

Туск также заявил, что такие решения могут использовать противники вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, они получают дополнительные доводы для критики Киева.

"В такие моменты россияне всегда потирают руки", – сказал глава польского правительства.

Он призвал украинских партнеров не допускать подобных ситуаций и назвал такую политику "самоубийственной тактикой".

Почему Варшава опасается ухудшения отношений

Туск напомнил, что Польша и Украина приложили значительные усилия для возобновления отношений после предыдущего кризиса, связанного с вопросом ордена. По его словам, к этому процессу присоединился и Зеленский.

Польский премьер считает, что решение Львовского облсовета может свести на нет результаты этой работы.

Он подчеркнул, что последствия постановления в первую очередь ощутит Украина, поскольку спор может осложнить его взаимодействие с партнерами.

Министр обороны Польши подверг критике постановление

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш также подверг критике постановление Львовского облсовета. В сообщении в соцсети X он заявил, что такое решение неприемлемо и не способствует укреплению доверия между украинцами и поляками.

По его мнению, напротив, оно углубляет разногласия между двумя народами.

"Украинские власти должны дистанцироваться от этой позиции", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Между тем заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил в эфире TVN24, что Варшава получила заверения от ближайших соратников Зеленского: решение не вступит в силу.