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В Польше возмутились решением Львовского облсовета назвать 2027 год УПА и Шухевича

14:09 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Науменко
В Польше возмутились решением Львовского облсовета назвать 2027 год УПА и Шухевича Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Польша требует официальной реакции Киева на решение Львовского облсовета объявить 2027 год УПА и Шухевича. Варшава заявила, что постановление вредит Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дональда Туска в комментарии RMF24 и сообщение министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Дональд Туск подверг критике постановление Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии (УПА), ее командира Романа Шухевича и деятеля Организации украинских националистов Олега Ольжича.

Польский премьер считает, что такое решение противоречит интересам Украины и может осложнить сотрудничество с международными партнерами.

"Это глупо, это вредит Украине. Для нас это раздражает, мы этого не понимаем. Но прежде это противоречит интересам Украины", - заявил Туск.

Он отметил, что ранее обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам польского премьера, он предупреждал, что подобные шаги могут создавать трудности для поддерживающих Украину.

Туск также заявил, что такие решения могут использовать противники вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, они получают дополнительные доводы для критики Киева.

"В такие моменты россияне всегда потирают руки", – сказал глава польского правительства.

Он призвал украинских партнеров не допускать подобных ситуаций и назвал такую политику "самоубийственной тактикой".

Почему Варшава опасается ухудшения отношений

Туск напомнил, что Польша и Украина приложили значительные усилия для возобновления отношений после предыдущего кризиса, связанного с вопросом ордена. По его словам, к этому процессу присоединился и Зеленский.

Польский премьер считает, что решение Львовского облсовета может свести на нет результаты этой работы.

Он подчеркнул, что последствия постановления в первую очередь ощутит Украина, поскольку спор может осложнить его взаимодействие с партнерами.

Министр обороны Польши подверг критике постановление

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш также подверг критике постановление Львовского облсовета. В сообщении в соцсети X он заявил, что такое решение неприемлемо и не способствует укреплению доверия между украинцами и поляками.

По его мнению, напротив, оно углубляет разногласия между двумя народами.

"Украинские власти должны дистанцироваться от этой позиции", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Между тем заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил в эфире TVN24, что Варшава получила заверения от ближайших соратников Зеленского: решение не вступит в силу.

Напомним, исторические споры и взаимное недоверие между Украиной и Польшей влияют не только на политические отношения, но и на оборонное сотрудничество.

По данным РБК-Украина, разногласия сказываются на поставках боеприпасов, участии польских военных в учениях и логистическом взаимодействии.

Кроме того, отношения Украины и Польшиостаются важными для европейской интеграции Киева, однако периодически усложняются из-за исторических споров, в частности, дискуссии вокруг фигуры Степана Бандеры, а также вопроса торговли и транспорта.

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