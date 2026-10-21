Сикорский требует внести львовского депутата в список нежелательных лиц в Польше

Депутаты Львовского областного совета хотят внести в список нежелательных лиц в Польше.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

"Реконструктор войск СС "Галичина", автор идеи установить 2027 год годом Романа Шухевича, командира УПА, который издавал приказы о выселении и убийстве поляков", - отметил Сикорский, объясняя причины внесения политика в список нежелательных лиц.

По его словам, причиной такого шага стали его идеи и деятельность.

Глава польского МИД сообщил, что подписал соответствующее ходатайство о депутате Святославе Шеремете.

Напомним, что исторические споры и взаимное недоверие усложняют отношения Украины и Польши. Это сказывается и на оборонном сотрудничестве, от снабжения боеприпасами до логистики.

Польская сторона требует официальной реакции Киева на решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год УПА и Романа Шухевича. В Варшаве заявили, что подобное постановление вредит Украине.

На фоне скандала с решением Львовского облсовета МИД Украины назвало его "контрпродуктивным" и инициировало рассмотрение соответствующих мер.

Между тем аналитики отмечают, что Украина и Польша теряют уровень доверия, что напрямую влияет на совместные оборонные и проекты безопасности двух стран.