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МИД назвал "контрпродуктивным" решение Львовского облсовета, спровоцировавшее скандал с Польшей

15:10 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
МИД назвал "контрпродуктивным" решение Львовского облсовета, спровоцировавшее скандал с Польшей Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
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Исторические вопросы снова оказались в центре внимания Украины и Польши. В Киеве считают решение Львовского облсовета о годе УПА контрпродуктивным и призывают Варшаву не делать резких шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины на запрос журналистов.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последние годы странам удалось достичь существенного прогресса в развитии стратегического партнерства. В частности, Украина и Польша продвинулись в вопросах поисково-эксгумационных работ, исторического диалога и оборонного сотрудничества.

"В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее измерение чувствительных исторических вопросов двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших актуальных усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений", - заявили в МИД.

Решение было принято без консультаций с центральной властью

В МИДе отдельно обратили внимание на то, что решение приняли на региональном уровне. По информации ведомства, голосовавшие за него депутаты Львовского облсовета не обращались за консультациями ни в МИД, ни в другие центральные органы власти, чтобы оценить возможные последствия для отношений с Польшей.

В министерстве объяснили, что депутаты местных советов занимают выборные должности и не подчиняются Верховной Раде, Кабинету министров, президенту Украины или центральным органам исполнительной власти.

"Убеждены, что наше стратегическое партнерство нуждается в сдержанности и предсказуемости, профессиональном и открытом диалоге, развитии доверия", - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что политические решения на региональном уровне не должны вредить национальным интересам Украины. В первую очередь речь идет о вопросах безопасности и европейской интеграции.

Украинская сторона призвала Польшу воздержаться от резких шагов, которые могут помешать тенденции нормализации отношений между странами.

"Со своей стороны подтверждаем настроенность на конструктивное решение всех проблемных вопросов двусторонних отношений по дипломатическим каналам в духе добрососедства", - подытожили в МИД Украины.

Напомним, решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича вызвало возмущение в Польше.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что оно вредит интересам Украины и может осложнить ее отношения с международными партнерами.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш призвал украинские власти дистанцироваться от этой позиции.

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