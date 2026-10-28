Скандал довкола року УПА на Львівщині: очільник ОВА звернувся до польського маршалка

Рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА в регіоні досі не набрало чинності через відсутність підпису очільника області.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький у листі до маршалка Сілезького воєводства Войцеха Салуги, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Він зазначив, що відповідне рішення обласної ради не було підписано і не набуло чинності. Козицький також наголосив на необхідності враховувати міжнародний контекст під час ухвалення подібних ініціатив.

"Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у вашому листі, до цього часу не була підписана і не набула чинності. Я переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польщею", - написав очільник ОВА.

Чутливість історичної пам'яті та діалог

Козицький підкреслив, що повністю усвідомлює чутливість питань історичної пам’яті для обох народів. За його словами, такі теми мають обговорюватися в атмосфері взаємної поваги, відкритості та готовності до порозуміння.

Крім того, очільник ОВА відзначив важливість багаторічного партнерства із Сілезьким воєводством. Він висловив вдячність за підтримку України, допомогу жителям Львівщини та прихисток для українців під час війни.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська облрада оголосила 2027-й "роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича".