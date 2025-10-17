ua en ru
Польша отказалась выдать Германии украинца по делу о "Северных потоках"

Польша, Пятница 17 октября 2025 15:56
Польша отказалась выдать Германии украинца по делу о "Северных потоках" Фото: подозреваемый в подрыве "Северных потоков" в суде (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Суд пришел к выводу, что Германия не предоставила достаточно доказательств для выдачи украинца, а аргументы в запросе на экстрадицию занимали менее одной страницы. По мнению суда, этого недостаточно для выполнения ордера.

Окружной суд Варшавы также постановил немедленно освободить Владимира Журавлева из-под стражи.

Адвокат мужчины Тимотеуш Папроцкий перед слушанием заявил, что его подзащитный не признает вины.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проходящих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошло три взрыва, которые вызвали масштабные утечки газа.

Правительства США, Великобритании и стран ЕС заявили, что инцидент был результатом целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года власти Швеции объявили о закрытии собственного расследования подрыва газопровода из-за отсутствия юрисдикции.

По данным прокуратуры Германии, украинец Владимир Ж. был водолазом и, вероятно, входил в группу, которая в сентябре 2022 года арендовала парусную яхту и установила взрывчатку на газопроводах у датского острова Борнхольм.

Напомним, 1 октября Варшавский окружной суд арестовал Владимира Ж. на семь суток.

Между тем министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк отмечал, что "нет никаких оснований для поспешных действий" по экстрадиции.

А премьер Польши Дональд Туск заявил, что выдача украинца Германии не отвечает интересам страны.

