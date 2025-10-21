Польша может посадить самолет Путина для его ареста перед саммитом с Трампом, - МИД

Польша сообщила о возможном аресте российского диктатора Владимира Путина в случае, если его самолет пересечет воздушное пространство страны во время полета в Будапешт на саммит с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О возможном аресте Путина заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству сопровождать такой самолет, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге", - сказал Сикорский в эфире Radio Rodzina.

Издание напоминает, что уже действующий ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге обязывает государства-члены МУС арестовать Путина, если он пересечет их границы.

"Я думаю, что российская сторона знает об этом. И поэтому, если этот саммит состоится, надеемся, с участием жертвы агрессии, самолет полетит другим маршрутом", - добавил глава МИД Польши.

Стоит отметить, что Венгрия, где запланирован саммит, обещала Путину обеспечить возможность въехать в страну на саммит и вернуться домой после него.

Чтобы избежать путешествия над Украиной, российской делегации нужно будет пролететь через воздушное пространство по крайней мере одной страны Европейского Союза.

Все страны ЕС являются членами МУС, хотя Венгрия находится в процессе выхода из суда.