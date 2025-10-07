Туск: Польше не выгодна экстрадиция украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Выдача Германии украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков", не в интересах Польши.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Туск отметил, что окончательное решение об экстрадиции подозреваемого по делу "Северных потоков", который был задержан под Варшавой в конце сентября, должен принять суд.

Однако премьер обратил внимание, что такие трубопроводы сделали Европу чрезмерно зависимой от российских энергоресурсов.

"Проблема Европы, проблема Украины, проблема Литвы и Польши заключается не в том, что "Северный поток-2" был взорван, а в том, что он был построен. Выдача этого гражданина иностранному государству точно не в интересах Польши", - добавил он.