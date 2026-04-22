Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронты

Как именно изменят погоду атмосферные фронты

Эксперт рассказала, что завтра (23 апреля) в Украину придут атмосферные фронты.

"Поэтому погода усложнится", - констатировала Диденко и опубликовала соответствующую карту.

Атмосферные фронты 23 апреля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Специалист уточнила, что днем четверга в Украине станет больше дождей - от небольших до умеренных.

"Разве что в западных областях вероятность осадков незначительная", - добавила она.

Исходя из карты, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, дождей на западе в течение 23 апреля действительно может быть меньше, чем в других регионах Украины.

Погода по Украине 23 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Еще одна характерная особенность завтрашнего дня, по словам Диденко, - сильный северо-западный ветер.

"До штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - подчеркнула метеоролог.

Температура воздуха в течение дня 23 апреля в среднем по Украине ожидается около 8-11 градусов тепла.

Между тем на западе и юге Украины столбики термометров могут подняться даже до +10...+14°С.

Чего ждать от погоды в четверг в Киеве

Погода в Киеве ближайшей ночью ожидается, согласно информации Диденко, без осадков.

Температура воздуха может колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

Между тем днем 23 апреля погода в столице изменится:

может быть дождь;

вероятен сильный ветер;

температура воздуха составит около +7...+9°С.

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет несколько теплее предыдущей.

Однако позже ситуация снова будет меняться.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

В завершение Диденко напомнила, что "подобная погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами".

Прогноз погоды на 23 апреля от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Холодная погода в Украине еще продлится вплоть до мая, поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку", - подытожила синоптик.