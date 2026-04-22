Ситуація різко погіршиться: як змінять погоду в Україні завтра атмосферні фронти

Завтра Україну "накриють" атмосферні фронти. Через це погода у більшості областей може суттєво погіршитись.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що завтра (23 квітня) в Україну прийдуть атмосферні фронти.
"Тому погода ускладниться", - констатувала Діденко та опублікувала відповідну карту.
Фахівець уточнила, що вдень четверга в Україні побільшає дощів - від невеликих до помірних.
"Хіба що в західних областях ймовірність опадів незначна", - додала вона.
Виходячи з карти, опублікованої Українським гідрометеорологічним центром, дощів на заході впродовж 23 квітня дійсно може бути менше, ніж в інших регіонах України.
Ще одна характерна особливість завтрашнього дня, за словами Діденко, - сильний північно-західний вітер.
"До штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно", - наголосила метеоролог.
Температура повітря впродовж дня 23 квітня в середньому по Україні очікується близько 8-11 градусів тепла.
Тим часом на заході та півдні України стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до +10...+14°С.
Погода у Києві найближчої ночі очікується, згідно з інформацією Діденко, без опадів.
Температура повітря може коливатись від 3 до 5 градусів тепла.
Тим часом вдень 23 квітня погода у столиці зміниться:
Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці буде дещо теплішою за попередню.
Проте пізніше ситуація знову змінюватиметься.
Насамкінець Діденко нагадала, що "подібна погода може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами".
"Холодна погода в Україні ще триватиме аж до травня, тому теплі речі після екстрадиції їх на верхні полиці шафи знову можна тримати неподалік", - підсумувала синоптик.
