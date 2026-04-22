Ситуація різко погіршиться: як змінять погоду в Україні завтра атмосферні фронти

Як саме змінять погоду атмосферні фронти

Експерт розповіла, що завтра (23 квітня) в Україну прийдуть атмосферні фронти.

"Тому погода ускладниться", - констатувала Діденко та опублікувала відповідну карту.

Атмосферні фронти 23 квітня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Фахівець уточнила, що вдень четверга в Україні побільшає дощів - від невеликих до помірних.

"Хіба що в західних областях ймовірність опадів незначна", - додала вона.

Виходячи з карти, опублікованої Українським гідрометеорологічним центром, дощів на заході впродовж 23 квітня дійсно може бути менше, ніж в інших регіонах України.

Погода по Україні 23 квітня (скриншот: meteo.gov.ua)

Ще одна характерна особливість завтрашнього дня, за словами Діденко, - сильний північно-західний вітер.

"До штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно", - наголосила метеоролог.

Температура повітря впродовж дня 23 квітня в середньому по Україні очікується близько 8-11 градусів тепла.

Тим часом на заході та півдні України стовпчики термометрів можуть піднятися навіть до +10...+14°С.

Чого чекати від погоди у четвер в Києві

Погода у Києві найближчої ночі очікується, згідно з інформацією Діденко, без опадів.

Температура повітря може коливатись від 3 до 5 градусів тепла.

Тим часом вдень 23 квітня погода у столиці зміниться:

може бути дощ;

ймовірний сильний вітер;

температура повітря становитиме близько +7...+9°С.

Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці буде дещо теплішою за попередню.

Проте пізніше ситуація знову змінюватиметься.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Насамкінець Діденко нагадала, що "подібна погода може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами".

Прогноз погоди на 23 квітня від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Холодна погода в Україні ще триватиме аж до травня, тому теплі речі після екстрадиції їх на верхні полиці шафи знову можна тримати неподалік", - підсумувала синоптик.