Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронты
Завтра Украину "накроют" атмосферные фронты. Из-за этого погода в большинстве областей может существенно ухудшиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Как именно изменят погоду атмосферные фронты
Эксперт рассказала, что завтра (23 апреля) в Украину придут атмосферные фронты.
"Поэтому погода усложнится", - констатировала Диденко и опубликовала соответствующую карту.
Атмосферные фронты 23 апреля (карта: facebook.com/tala.didenko)
Специалист уточнила, что днем четверга в Украине станет больше дождей - от небольших до умеренных.
"Разве что в западных областях вероятность осадков незначительная", - добавила она.
Исходя из карты, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, дождей на западе в течение 23 апреля действительно может быть меньше, чем в других регионах Украины.
Погода по Украине 23 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)
Еще одна характерная особенность завтрашнего дня, по словам Диденко, - сильный северо-западный ветер.
"До штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - подчеркнула метеоролог.
Температура воздуха в течение дня 23 апреля в среднем по Украине ожидается около 8-11 градусов тепла.
Между тем на западе и юге Украины столбики термометров могут подняться даже до +10...+14°С.
Чего ждать от погоды в четверг в Киеве
Погода в Киеве ближайшей ночью ожидается, согласно информации Диденко, без осадков.
Температура воздуха может колебаться от 3 до 5 градусов тепла.
Между тем днем 23 апреля погода в столице изменится:
- может быть дождь;
- вероятен сильный ветер;
- температура воздуха составит около +7...+9°С.
Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет несколько теплее предыдущей.
Однако позже ситуация снова будет меняться.
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
В завершение Диденко напомнила, что "подобная погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами".
Прогноз погоды на 23 апреля от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
"Холодная погода в Украине еще продлится вплоть до мая, поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку", - подытожила синоптик.
