Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронты

14:12 22.04.2026 Ср
3 мин
Теплые вещи и зонты украинцам лучше "держать под рукой"
aimg Ирина Костенко
Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронты Погода в Украине завтра - усложнится (фото иллюстративное: Getty Images)

Завтра Украину "накроют" атмосферные фронты. Из-за этого погода в большинстве областей может существенно ухудшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как именно изменят погоду атмосферные фронты

Эксперт рассказала, что завтра (23 апреля) в Украину придут атмосферные фронты.

"Поэтому погода усложнится", - констатировала Диденко и опубликовала соответствующую карту.

Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронтыАтмосферные фронты 23 апреля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Специалист уточнила, что днем четверга в Украине станет больше дождей - от небольших до умеренных.

"Разве что в западных областях вероятность осадков незначительная", - добавила она.

Исходя из карты, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, дождей на западе в течение 23 апреля действительно может быть меньше, чем в других регионах Украины.

Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронтыПогода по Украине 23 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Еще одна характерная особенность завтрашнего дня, по словам Диденко, - сильный северо-западный ветер.

"До штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду. Осторожно", - подчеркнула метеоролог.

Температура воздуха в течение дня 23 апреля в среднем по Украине ожидается около 8-11 градусов тепла.

Между тем на западе и юге Украины столбики термометров могут подняться даже до +10...+14°С.

Чего ждать от погоды в четверг в Киеве

Погода в Киеве ближайшей ночью ожидается, согласно информации Диденко, без осадков.

Температура воздуха может колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

Между тем днем 23 апреля погода в столице изменится:

  • может быть дождь;
  • вероятен сильный ветер;
  • температура воздуха составит около +7...+9°С.

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет несколько теплее предыдущей.

Однако позже ситуация снова будет меняться.

Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронтыГрафик прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

В завершение Диденко напомнила, что "подобная погода может негативно повлиять на состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми недугами".

Ситуация резко ухудшится: как изменят погоду в Украине завтра атмосферные фронтыПрогноз погоды на 23 апреля от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Холодная погода в Украине еще продлится вплоть до мая, поэтому теплые вещи после экстрадиции их на верхние полки шкафа снова можно держать неподалеку", - подытожила синоптик.

Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
