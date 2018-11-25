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Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 20:39
Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Є один пораненений

Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого поранений один член екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

Зазначається, що після виходу з 12-мильної зони катери ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських Сил ЗС України.

"Пошкоджено малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на поразку", - зазначили в командуванні ВМС України.

Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці

Нагадаємо, 19:00 25 листопада російські кораблі і катери почали переслідування корабельної групи ВМС ЗС України і в ультимативній формі вимагали зупинитися під загрозою застосування зброї.

За словами Командувача ВСМ України Ігоря Воронченка, катери українського флоту, які в даний час знаходяться біля Керченської протоки, готові до можливої висадки десанту РФ.

Зазначимо, в Азовському морі у неділю, 25 листопада, зранку російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил (ВМС) України, а в післяобідню пору у Міністерстві оборони України вже повідомили про виявлені ударні вертольоти росіської армії. 

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