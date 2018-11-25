Керченською протокою пропустили три російських судна, - ВМС України

Ілюстративне фото (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Прохід для українських суден досі заблоковано

Росія дозволила пройти під Керченської протокою трьом своїм суднам - одному кораблю та двом катерам. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Командування Військово-морських сил ЗС України.

Зокрема, станом на 17:15 у неділю, 25 листопада, Керченською протокою вільно пройшов морський тральщик РФ (корабель, який використовують для пошуку мін, 0-ред.) "Адмірал Захарін". Також пропустили два прикордонних катера типу "Раптор".

Також у ВМС зазначили, що проходу не заважав танкер, яким Росія блокує Керченську протоку. Танкер також вимкнув автоматичну ідентифікаційну систему (АІС - забезпечує міжнародний автоматичний обмін даними для уникнення зіткнень кораблів у морі, - ред.).

"Це є черговим свідченням лицемірної та брехливої політики Росії, адже мирний прохід для корабельної групи ВМС ЗС України блокується будь-якою ціною", - зазначили у Командуванні.

Також додали, що корабельна група українського флоту продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на на протидію РФ.

"Дотримуючись норм міжнародного морського права малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України "Бердянськ" і "Нікополь", рейдовий буксир "Яни Капу" продовжують виконання поставлених завдань у морі", - заявили у прес-центрі.

Нагадаємо, Російська Федерація після агресивних дій в Азовському морі перекрила рух суден по Керченській протоці.