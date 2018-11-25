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РФ погрожує застосувати зброю проти українських кораблів у Керченській протоці

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 20:08
РФ погрожує застосувати зброю проти українських кораблів у Керченській протоці
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Російські кораблі переслідують корабельну групу ВМС України, можливий абордаж

Кораблі Російської Федерації (РФ) розпочали переслідування українського флоту у Керченській протоці та погрожують застосувати зброю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Командування ВМС ЗС України.

Також є інформація, що прикордонний корабель Федеральної служби безпеки Росії "Дон" може піти на абордаж.

"Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки, російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ФСБ РФ "Дон" з метою спроби абордажу", - зазначили у командуванні.

Також додали, що, не зважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання.

РФ погрожує застосувати зброю проти українських кораблів у Керченській протоці

Нагадаємо, як заяив Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, катери українського флоту, що наразі перебувають біля Керченської протоки, готові до можливої висадки десанту РФ

Командувач ВМС заявив, що українські катери готові до висадки російського десанту Росія перекрила рух по Керченській протоці
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