РФ погрожує застосувати зброю проти українських кораблів у Керченській протоці

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Російські кораблі переслідують корабельну групу ВМС України, можливий абордаж

Кораблі Російської Федерації (РФ) розпочали переслідування українського флоту у Керченській протоці та погрожують застосувати зброю. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Командування ВМС ЗС України.

Також є інформація, що прикордонний корабель Федеральної служби безпеки Росії "Дон" може піти на абордаж.

"Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки, російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель ФСБ РФ "Дон" з метою спроби абордажу", - зазначили у командуванні.

Також додали, що, не зважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання.

Нагадаємо, як заяив Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, катери українського флоту, що наразі перебувають біля Керченської протоки, готові до можливої висадки десанту РФ.