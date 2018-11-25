Командувач ВМС заявив, що українські катери готові до висадки російського десанту

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua.jpg)

Екіпажі українського флоту готові до висадки десанту у Керченській протоці

Катери українського флоту, що наразі перебувають біля Керченської протоки, готові до можливої висадки десанту РФ. Про це сказав Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, передає РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Воронченко назвав обстановку біля Керченської протоки "складною та напруженою", проте запевнив, що на українські бронетанкові катери перебувають у бойовій готовності.

"Наші екіпажі бронекатерів знаходяться в бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського, - ред.) десанту", - заявив він.

Також Воронченко додав що зараз важко спрогнозувати, чим закінчиться ситуація і скільки часу українському флоту доведеться чекати можливості перетнути протоку. Але заяви Росії про те, що проходженню суден заважає російське судно, яке нібито сіло на мілину, командувач назвав неправдивими.

"Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти. Станом на зараз ні з правого, ні з лівого боку ми пройти не можемо", - сказав адмірал.

Нагадаємо, нещодавно Росія дозволила пройти під Керченської протокою трьом своїм суднам - одному кораблю та двом катерам. При цьому проходу не заважав танкер, яким Росія блокує Керченську протоку. Танкер також вимкнув автоматичну ідентифікаційну систему (АІС - забезпечує міжнародний автоматичний обмін даними для уникнення зіткнень кораблів у морі).