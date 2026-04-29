Синоптики предупредили о новой "порции" заморозков: когда их ждать и какая погода будет 30 апреля

Украинцы давно ждут стабильного потепления, хотя в ближайшее время заморозки вероятны на почве и в воздухе. Погода 30 апреля существенно не улучшится, но позже ситуация наконец-то изменится к лучшему.
Согласно предупреждению Украинского гидрометеорологического центра, опасные и стихийные метеорологические явления ожидаются в ближайшее время по всей Украине.
Так, заморозки в воздухе (0-3°С) вероятны в большинстве областей:
"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули синоптики.
Тем временем в южной части Украины заморозки (0-3°С) ожидаются на поверхности почвы.
"I уровень опасности, желтый", - отметили в УкрГМЦ.
Специалисты УкрГМЦ сообщили, что синоптическая ситуация в Украине 30 апреля, к сожалению, "еще не изменится к лучшему".
Следовательно, существенно более теплой погоды (особенно ночью) пока что ждать не стоит.
"Нашу погоду будет предопределять поле высокого давления, которое будет распространяться из Западной Европы от мощного антициклона с центром над Северным морем", - рассказали синоптики.
Уточняется, что давление при этом будет расти. А на высотах - "все еще будет находиться холодная воздушная масса".
Ветер будет преобладать северо-западный, умеренной скорости (5-10 м/с).
В целом погода в Украине в четверг ожидается с переменной облачностью.
Небольшой дождь местами возможен:
Температура воздуха днем может достигать:
Жителей Киева и Киевской области также предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях:
"Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям", - отметили специалисты УкрГМЦ.
Между тем погода в столичном регионе 30 апреля в целом ожидается также с переменной облачностью:
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем может подниматься:
Согласно предварительному прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, потепление в Украине может начаться уже со 2-3 мая.
"Несмотря на все еще холодный прогноз на завершающий день апреля, вижу наконец-то свет и тепло", - поделилась она в своем Facebook.
Тогда же, по ее словам, должны отступить и "противные заморозки".
"Дневная температура воздуха составит +11+16 градусов, а на Волыни и Ровенщине в воскресенье аж, не побоюсь сказать, +17+20 градусов", - сообщила специалист.
Тем временем 1 мая "окажется еще переходным днем от холода к теплу".
"А вот 2-3 мая тепло уже посмелеет, да и осадки вряд ли осмелятся помешать нам насладиться наконец-то хотя бы несмелым, но перспективным теплом", - рассказала синоптик.
Итак, на выходных, согласно ее информации, ожидается "сухая погода с солнечными прояснениями".
"Следующая неделя порадует еще больше", - подытожила Диденко.
