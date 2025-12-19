Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине помощи на 90 миллиардов евро
Участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антониу Кошти в соцсети X.
"У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы было одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили их", - написал Кошта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц добавил, что это будет беспроцентный заем.
"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", - отметил он в соцсети Х.
По словам Мерца, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.
Саммит ЕС о финансовой поддержке Украины
Как сообщалось, 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором должны были принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что встреча не завершится, пока не будет найдено решение.
Ранее Германия предупреждала ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что страхи ЕС относительно замороженных российских активов навязаны Москвой и в значительной степени основываются на российской дезинформации.