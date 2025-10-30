У Путина очередное обострение. Зовет в Покровск и Купянск иностранных журналистов

Российский диктатор Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в Донецкую область. В частности, речь идет о районах якобы блокирования ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление минобороны РФ.

Оно также заявило о готовности обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военных.

" Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах ", - сообщает российское минобороны.

Россияне заявляют, что хотят продемонстрировать районы, где якобы заблокированы украинские войска в Покровске, Мирнограде и Купянске.

Диктатор приказал обеспечить "беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских", при их обращении к командованию ВСУ .

Заявления РФ об окружении войск ВСУ

Напомним, в среду, 29 октября, Путин сделал абсурдное заявление о якобы окружении Купянска. Диктатор выразил желание пригласить иностранных журналистов в город, чтобы они все увидели собственными глазами.

Вечером того же дня украинские военные сообщили, что в Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои. Заявления РФ о якобы окружении украинских войск они назвали "выдумкой и фантазией".

Ранее, 26 октября, российские оккупанты сообщили Путину, что на нескольких направлениях ВСУ якобы попали в окружение россиян. Известно, что речь шла о Покровском и Купянском направлениях.

В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Во вторник, 28 октября, украинские военные также опровергли заявления российских захватчиков об окружении Купянска.