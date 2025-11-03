ua en ru
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 3 ноября

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 08:45
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 3 ноября Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о боях на фронте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линий фронта было зафиксировано 162 боестолкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4913 обстрелов, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов:

  • Боровая, Циркуны Харьковской области;
  • Терноватое, Сладкое, Железнодорожное, Малокатериновка, Приморское Запорожской области;
  • Садовое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодезного и Двуречанского.
На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.
На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.
На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филиал.
На Александровском направлении противник вчера совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские средства противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, шесть боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 383 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, одну ракету, 121 единицу автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

