Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 3 ноября

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линий фронта было зафиксировано 162 боестолкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4913 обстрелов, в том числе 45 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов:

Боровая, Циркуны Харьковской области;

Терноватое, Сладкое, Железнодорожное, Малокатериновка, Приморское Запорожской области;

Садовое Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в целом сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодезного и Двуречанского.



На Купянском направлении вчера состоялось 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.



На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.



На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.



На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Ореховое, Дачное и Филиал.



На Александровском направлении противник вчера совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Новоселовка, Вороное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.



На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.



На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские средства противника.