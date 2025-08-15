Силы обороны остановили прорыв россиян под Покровском, - ОСУВ "Днепр"

На Краматорском направлении украинские защитники сдерживают активные штурмы и информационные вбросы врага, несмотря на его попытки продвинуться в районе Часового Яра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова.
Военный отметил, что были опасения, что после инфильтрации мимо украинских боевых порядков небольших групп пехоты, россияне попытаются прорвать оборону на данном направлении серьезно и попытаются ввести бронетехнику.
"К счастью, им не удалось это сделать, потому что была оперативная реакция, инфильтрированные группы были остановлены и отсечены", - сообщил он.
В то же время Трегубов отметил, что сейчас россияне жалуются в Telegram-каналах, что вот ребята "голые-босые".
"Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Но пока удалось предотвратить негативный сценарий. Хотя, опять таки, лучше было бы этого вообще не допускать, чем потом в таких оперативных режимах тушить это пламя", - отметил спикер ОСУВ "Днепр".
Заметим, что ранее в этом месяце оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" изменила название и в дальнейшем будет называться ОСУВ "Днепр".
В конце июля российская пропаганда начала активно распространять фейки о якобы "захвате" Часового Яра в Донецкой области.
В частности 31 июля Минобороны РФ даже официально заявило об установлении контроля над городом, а уже на следующий день этот тезис подхватили российские медиа и пропагандистские телеграм-каналы.
Украинские военные сразу опровергли эти сообщения, отметив, что бои за город продолжаются, а заявления врага - часть информационной войны. В ОСУВ "Днепр" подчеркнули, что подобные "перфоменсы" Кремля часто появляются без всяких доказательств и призваны поднять моральный дух российских войск.
Стоит отметить, что уже 1 августа к распространению дезинформации лично присоединился и российский диктатор Владимир Путин, повторив в прямом эфире ложный тезис о захвате Часового Яра.
Однако украинская сторона оперативно разоблачила эту ложь, указав, что город и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".