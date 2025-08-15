Силы обороны остановили прорыв россиян под Покровском, - ОСУВ "Днепр"

Военный отметил, что были опасения, что после инфильтрации мимо украинских боевых порядков небольших групп пехоты, россияне попытаются прорвать оборону на данном направлении серьезно и попытаются ввести бронетехнику.

"К счастью, им не удалось это сделать, потому что была оперативная реакция, инфильтрированные группы были остановлены и отсечены", - сообщил он.

В то же время Трегубов отметил, что сейчас россияне жалуются в Telegram-каналах, что вот ребята "голые-босые".

"Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Но пока удалось предотвратить негативный сценарий. Хотя, опять таки, лучше было бы этого вообще не допускать, чем потом в таких оперативных режимах тушить это пламя", - отметил спикер ОСУВ "Днепр".