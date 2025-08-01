Путин заявил о "захвате" Часового Яра россиянами: в ЦПД опровергли

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили Часов Яр в Донецкой области, а украинская власть якобы "не информирована о событиях на фронте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина для " ТАСС " и Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, во время совместного выступления с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко российский диктатор заявил, что Часов Яр якобы "уже несколько дней" контролируется российской оккупационной армией.

А украинское высшее военно-политическое руководство, мол, "не очень информировано о событиях на фронте", поскольку отвергает российскую ложь, добавил Путин.

На заявления Путина отреагировали в ЦПД, отметив, что житель Кремля, как и всегда, публично врет.

"Путин солгал об оккупации города Часов Яр. Конечно же, россияне сейчас не контролируют Часов Яр", - написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.