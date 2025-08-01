Путин заявил о "захвате" Часового Яра россиянами: в ЦПД опровергли
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили Часов Яр в Донецкой области, а украинская власть якобы "не информирована о событиях на фронте".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина для "ТАСС" и Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.
В частности, во время совместного выступления с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко российский диктатор заявил, что Часов Яр якобы "уже несколько дней" контролируется российской оккупационной армией.
А украинское высшее военно-политическое руководство, мол, "не очень информировано о событиях на фронте", поскольку отвергает российскую ложь, добавил Путин.
На заявления Путина отреагировали в ЦПД, отметив, что житель Кремля, как и всегда, публично врет.
"Путин солгал об оккупации города Часов Яр. Конечно же, россияне сейчас не контролируют Часов Яр", - написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.
Россия врет о "взятии" Часового Яра
Отметим, 31 июля, Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТГ "Хортица" высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь: город находится под контролем ВСУ. Кроме того, украинские военные объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".