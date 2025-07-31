Попытки захватить терпят фиаско: в ВСУ объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яре
Российские оккупанты заявляют о якобы захвате Часового Яра в Донецкой области и демонстрируют видео со своими "флагами". Но в реальности это элемент пропаганды, который стоил россиянам много жизней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 11-й армейский корпус Вооруженных сил Украины, подразделения которого держат оборону в Часовом Яру.
Военные отметили, что россияне в течение трех дней, 27, 28 и 29 июля, в светлое время суток пытались демонстративно устанавливать свои "тряпки" в разных районах Часового Яра. За это "добровольцам"-россиянам командиры пообещали краткосрочные отпуска.
"Оккупанты устанавливали триколоры в районе огнеупорного комбината, который физически уже длительное время не находится под контролем украинских сил, а также на временно подконтрольной противнику территории района Северный", - отметили в пресс-службе 11-го АК.
При попытке установить "тряпку" в районе микрорайона Шевченко оккупанты обстреляли позиции ВСУ из артиллерии.
"Такие "перформансы" российских солдат проводились под видеосъемку и, вероятно, являются элементом внутренней пропаганды", - сказано в сообщении.
При этом утром 30 июля россияне попытались штурмовать позиции ВСУ двумя штурмовыми группами, каждая из которых состояла из шести единиц живой силы. Группы поддерживали две бронемашины.
"Однако попытка потерпела фиаско - штурмовая группа, в состав которой входило по меньшей мере три женщины, была остановлена на восточных окраинах Часового Яра, в районе Северный. Обе боевые машины были уничтожены, а личный состав, который пытался укрыться в окружающей застройке, понес существенные потери", - сказано в сообщении.
В корпусе отметили, что несмотря на заявления российской пропаганды, Часов Яр остается под контролем подразделений ВСУ. В частности, в районе города держит оборону 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, которая наносит россиянам огромные потери и отражает попытки оккупантов продвинуться дальше.
Битва за Часов Яр
Часов Яр имеет ключевое значение для транспортных маршрутов между Донецкой и Днепропетровской областями. Оккупация города позволила бы оккупантам продвигаться в сторону Краматорска.
Битва за Часов Яр фактически началась еще в апреле 2024 года. За более чем год боевых действий российским оккупантам так и не удалось полностью захватить город. В результате постоянных обстрелов и бомбардировок Часов Яр, как и Торецк и многие другие украинские города, был практически полностью разрушен.
На фоне постоянных неудач и огромных потерь российское министерство обороны 31 июля попыталось объявить, что Часов Яр якобы наконец был оккупирован. В ОТГ "Хортица" высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".