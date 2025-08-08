ОСГВ "Хортица" получило новое название: что изменилось
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" изменила название. Отныне она будет называться ОСГВ "Днепр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Днепр".
Сегодня, 8 августа, оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сменила название на "Днепр" и теперь называется ОСГВ "Днепр".
Это следует из записи в Telegram-канале группировки: "Название канала изменено на ОСГВ "Днепр".
ОСГВ "Хортица"
Заметим, что группировка была образована весной 2022 года во время отражения полномасштабной агрессии со стороны РФ. Она сформирована на базе Командования объединенных сил.
"Хортица", а отныне "Днепр" отвечает за Восточное оперативное направление: это территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей, включая ключевые участки фронта - Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления.
Представители группировки регулярно сообщают о попытках врага продвинуться или закрепиться на оборонительных рубежах Сил обороны Украины.
Российские попытки операционной лжи, например заявления о взятии под контроль Часового Яра, не соответствуют реальным боевым действиям. В "Хортице" назвали это манипуляцией, а ситуация на месте оставалась стабильной.
Больше об обороне одного из ключевых городов Донецкой области - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".