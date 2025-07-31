Россия объявила о "взятии" Часового Яра: что говорят в "Хортице"

Минобороны РФ заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Что заявили в Минобороны РФ

"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - заявило российское террористическое Минобороны сегодня, 31 июля около 08:00.

В ОСУВ "Хортица" опровергли

В свою очередь украинские военные опровергают заявление врага.

"Ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы. Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений", - сказал РБК-Украина спикер ОСУВ "Хортица".

При этом по данным украинского OSINT-проекта DeepState от 30 июля, под контролем российских войск находятся восточная и северная части города.

Карта: аналитики фиксируют присутствие противника в Часовом Яру, но только в части города (deepstatemap.live)

Бои за Часов Яр