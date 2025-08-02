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"Врут на ровном месте": в ВСУ опровергли заявления России о Часов Яре

Украина, Суббота 02 августа 2025 16:59
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"Врут на ровном месте": в ВСУ опровергли заявления России о Часов Яре Фото: россияне врут об успехах в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Заявления Минобороны России об "успехах" в Часовом Яру являются фейковыми. Линия фронта в городе почти не меняется в течение месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Да, часть города контролируют россияне, но это они давно уже делают. Так же часть города контролируют украинские силы, и в городе идут постоянные бои", - отметил он.

Трегубов отметил, что линия разграничения в Часовом Яру остается почти неизменной в течение месяцев.

"Но говорить, что это заявление Минобороны или (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина опиралось хотя бы на что-то - невозможно. Если бы оно опиралось хотя бы на локальную успешную атаку, можно было бы анализировать, что они представили - но они просто врут на ровном месте", - подчеркнул майор ВСУ.

Ситуация в Часовом Яру

Заметим, что вчера, 1 августа, российский диктатор заявил, что российские войска якобы захватили Часов Яр в Донецкой области.

Более того, он добавил, что украинская власть якобы "не информирована о событиях на фронте".

Стоит добавить, что еще 31 июля Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области.

В ОТГ "Хортица" сразу высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь. Кроме того, украинские военные объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.

Больше об обороне одного из ключевых городов Донецкой области - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".

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Часов Яр Война России против Украины
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