ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина

Часов Яр, Воскресенье 13 июля 2025 11:02
UA EN RU
"Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина Командир пушки Д-30 "Механик" под Часовым Яром (все фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Богдана Лясковская

О том, как двадцатилетние украинские добровольцы сдерживают наступление россиян на Часов Яр на Донбассе, а также об истории взятого ими в плен россиянина, которому его командир приказал "обнулить" своих - читайте и смотрите в репортаже РБК-Украина.

- У меня вся семья военная. У меня шесть братьев, и все воюют. Все на разных направлениях. Кто-то в Покровске, кто-то в Херсоне, кто-то здесь, кто-то в Запорожье. Поэтому я пошел, как исполнилось 18. Я еще в 14-м году, когда был в четвертом классе, хотел быть в армии, поэтому, я думаю, мечта осуществилась, - рассказывает "Механик", 21-летний командир пушки.

Мы находимся на позиции артиллеристов 101-й отдельной бригады охраны Генштаба возле Часового Яра. Их оружие - старая-добрая гаубица Д-30, которую они маскируют, обслуживают и спасают от вражеских дронов ежедневно.

&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-УкраинаЧасов Яр - небольшой город в Донецкой области, расположенный в 10-12 км от Бахмута. С 2022 года его роль стала критически важной: это логистический и тактический узел, который обеспечивает всю логистику на направлении.

Когда россияне начали наступление на Бахмут в конце 2022 года, Часов Яр стал ключевой опорой ВСУ для удержания города и защиты подходов к Краматорску и Славянску. Его потеря открыла бы врагу путь дальше на запад Донецкой области.

За последние месяцы Часов Яр остается одним из самых обстреливаемых участков фронта. Бои идут за промзону, посадки и каналы. Россияне заявляют об "успехах", но ВСУ отбивают штурмы и проводят контратаки, используя дроны и артиллерию.

Город сильно разрушен: осталось мало гражданских, инфраструктура фактически не функционирует.

Вместе с артиллеристами мы спустились в блиндаж - это подземные ходы, тоннели и укрытия, которые роют и укрепляют своими руками. Здесь пахнет землей, древесиной и порохом. Здесь бойцы шутят, отдыхают и в любой момент готовы выбежать на позицию, чтобы дать залп.

Одному из бойцов, "Мишке", всего 19 лет. Как только ему исполнилось восемнадцать в августе 2024-го, сразу присоединился к войску. Говорит, что в гражданской жизни оставаться не мог.

- Здесь как-то более весело. Здесь каждый друг за друга. Мотивация была, чтобы не видели войны братья и сестры, чтобы как на старшего на меня все легло. У меня два брата и три сестры. Сначала родители были против. Потом они смирились с тем, что меня никак не переубедят, и согласились, - рассказывает "Мишка".

&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-УкраинаБоец "Мишка"

Молодой и весь расчет, ребята в возрасте 19-25 лет. Говорят, времени думать "что будет дальше" нет: надо работать, пока враг не прорвался.

У молодых есть мотивация, чтобы защищать свою Родину. В основном они не задумываются над тем, что будет дальше.

- Да, возможно, молодость проходит. Но в данной ситуации надо защищать страну, - говорит "Мишка".

Быт возле Д-30: "Пушка жжет ветки и нервы"

В рацию поступила команда "к бою". Бежим на позицию буквально несколько секунд - и начинается работа. Расчет движется слаженно, все действия отработаны до автоматизма.

- Видимо, сейчас было засечено движение россиян, поэтому надо хорошо поработать, - говорит "Механик".

Вдоль подземного коридора бойцы бегут друг за другом, кто к гаубице, а кто готовить боекомплект. Снаряд быстро подносят к установке.

- Пушка! Выстрел!

На несколько секунд все вокруг поднимается в воздух и замирает, будто в фильме "Матрица". В ушах гул. Еще секунда и работа снова продолжается. Нужно нанести еще один удар. Темп отработки бешеный. Это означает лишь одно - враг активизировался.

- Мы отрабатываем сейчас по пехоте, - говорит командир пушки.

На пушке Д-30 работать сложно и опасно. Довольно трудно сделать ее незамеченной.

- Эту пушку накрыть тяжело. Каждый день ходим, вырубаем ветки, накрываем и все заново, потому что оно высыхает. Во время выстрела сетки горят, - рассказывает командир.

&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина
Ребята говорят, что сейчас приходится все делать в укрытии из-за большого количества вражеских дронов. И каждая ротация не похожа на предыдущую.

- В прошлый раз мы размещали гаубицу Д-30 просто в посадке на открытом пространстве, а теперь прячем в блиндаже, постоянно копаем, - рассказывает командир пушки.

Один из ребят показывает, как заряжают гаубицу. Видно, как они относятся к своему оружию с большим трепетом.

"Враг сильный, но мы держимся"

Бойцы рассказывают, что сейчас идет война преимущественно дронов, артиллерийских и минометных установок.

- В нашем подразделении уже создан взвод беспилотных авиационных комплексов. Раньше его не было. Сейчас это очень играет нам на руку, потому что ребята опытные. Много ребят попало тех, кто был долго в пехоте, они знают, как оно работает и где русские сидят или могут накапливаться", - рассказывает один из солдат.

На этом направлении враг давит каждый день, у них гораздо больше людей, дронов и средств поражения, но украинские военные держатся.

- По перехватам обнаружили, что россияне давно планировали взять Часов Яр. Но мы постоянно на контакте со смежниками и вместе сдерживаем это как можем, - говорит один из них.

&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина

Как брали пленного дроном

Дроны сейчас играют важную роль в планировании различных операций. Недавно бойцы 101-й бригады охраны Генштаба провели такую - взяли в плен россиянина.

- Операция долго готовилась. Россияне сидели в бункере. Мы их дроном шугали и всем чем могли. И последний, который остался там, раненый, сам захотел сдаться. Это был такой первый момент, когда третий батальон охраны взял россиянина дроном. Именно дроном! Он писал нам записки, потом с помощью дрона мы его вывели на наши позиции и передали по этапу 24-й бригаде, - рассказывает один из бойцов.

С помощью дрона пленного вели через весь Часов Яр. Это был военнослужащий десантных войск РФ, родом из Москвы, молодой, он рассказал о своей службе и преступлениях российских командиров против своих же бойцов.

&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина&quot;Здесь проходит молодость&quot;. Как добровольцы держат Часов Яр, репортаж РБК-Украина
Далее - прямая речь пленного:

- Я был медиком на заводе (местная локация, - ред.). Полтора месяца. Бывало, пару раз ходил за ранеными. Один раз выбегал, тащил. А все остальные разы я их встречал на заводе.

- Был ли ты свидетелем военных преступлений?

- Задание командира нашей роты было обнулить двух людей из нашей же роты - за то, что они не вытащили трехсотого. Я первый раз за ним пошел. Они там сидели, музыку слушали, видео записывали. Не вытаскивали его. На следующий день мы вытащили его. Я им дорогу показывал: здесь мины, здесь мины. Пробежал через открытую местность, забежал под укрытие. Ждал 2 часа - так никто и не пришел. Оказывается, они обратно ушли. На следующий день мы уже пошли за ним. Они там чего-то напились, пьяные были. Их привели, уже на точку стабилизации, связали руки, командир говорит: если вы их сейчас не завалите, я приду и вас сам завалю, - рассказывает российский пленный и добавляет, что подобные случаи в армии агрессора случаются очень часто.

- Почему решил сдаться в плен?

- Я прекрасно понимал: или я так погибну, или я просто сгнию. Ни воды не было, ничего не сбрасывали. Лекарства просил - и ничего. Второй батальон нам воду сбросил. Наше командование сказало, что ничего делать не будет.

- Что бы ты хотел сказать своим соотечественникам об этой войне?

- Я понимал, что война, но я не понимал, что это такое. Ребята, не вздумайте сюда идти. Просто не вздумайте. Живите, как живете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Часов Яр Война в Украине
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)