Сили оборони зупинили прорив росіян під Покровськом, - ОСУВ "Дніпро"

Військовий зазначив, що були побоювання, що після інфільтрації повз українські бойові порядки невеликих груп піхоти, росіяни спробують прорвати оборону на даному напрямку серйозно і спробують ввести бронетехніку.

"На щастя, їм не вдалося це зробити, бо була оперативна реакція, інфільтровані групи були зупинені та відсічені", - повідомив він.

Водночас Трегубов зазначив, що зараз росіяни жаліються в Telegram-каналах, що ось хлопці "голі-босі".

"Подивимося, що буде в наступні кілька днів. Але поки що вдалося запобігти негативному сценарію. Хоча, знову таки, краще було б цього взагалі не допускати, ніж потім в таких оперативних режимах гасити це полум’я", - зазначив речник ОСУВ "Дніпро".