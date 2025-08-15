Силы обороны остановили прорыв россиян под Покровском, - ОСУВ "Днепр"

На Краматорском направлении украинские защитники сдерживают активные штурмы и информационные вбросы врага, несмотря на его попытки продвинуться в районе Часового Яра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова.

Военный отметил, что были опасения, что после инфильтрации мимо украинских боевых порядков небольших групп пехоты, россияне попытаются прорвать оборону на данном направлении серьезно и попытаются ввести бронетехнику.

"К счастью, им не удалось это сделать, потому что была оперативная реакция, инфильтрированные группы были остановлены и отсечены", - сообщил он.

В то же время Трегубов отметил, что сейчас россияне жалуются в Telegram-каналах, что вот ребята "голые-босые".

"Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Но пока удалось предотвратить негативный сценарий. Хотя, опять таки, лучше было бы этого вообще не допускать, чем потом в таких оперативных режимах тушить это пламя", - отметил спикер ОСУВ "Днепр".