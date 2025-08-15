Сили оборони зупинили прорив росіян під Покровськом, - ОСУВ "Дніпро"
На Краматорському напрямку українські захисники стримують активні штурми та інформаційні вкиди ворога, попри його спроби просунутися в районі Часового Яру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова.
Військовий зазначив, що були побоювання, що після інфільтрації повз українські бойові порядки невеликих груп піхоти, росіяни спробують прорвати оборону на даному напрямку серйозно і спробують ввести бронетехніку.
"На щастя, їм не вдалося це зробити, бо була оперативна реакція, інфільтровані групи були зупинені та відсічені", - повідомив він.
Водночас Трегубов зазначив, що зараз росіяни жаліються в Telegram-каналах, що ось хлопці "голі-босі".
"Подивимося, що буде в наступні кілька днів. Але поки що вдалося запобігти негативному сценарію. Хоча, знову таки, краще було б цього взагалі не допускати, ніж потім в таких оперативних режимах гасити це полум’я", - зазначив речник ОСУВ "Дніпро".
Зауважимо, що раніше цього місяця оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" змінило назву і надалі називатиметься ОСУВ "Дніпро".
Ситуація на фронті
Наприкінці липня російська пропаганда почала активно поширювати фейки про нібито "захоплення" Часового Яру на Донеччині.
Зокрема 31 липня Міноборони РФ навіть офіційно заявило про встановлення контролю над містом, а вже наступного дня цю тезу підхопили російські медіа та пропагандистські телеграм-канали.
Українські військові одразу спростували ці повідомлення, наголосивши, що бої за місто тривають, а заяви ворога - частина інформаційної війни. В ОСУВ "Дніпро" підкреслили, що подібні "перфоменси" Кремля часто з’являються без жодних доказів і покликані підняти моральний дух російських військ.
Варто зазначити, що вже 1 серпня до поширення дезінформації особисто долучився і російський диктатор Володимир Путін, повторивши у прямому ефірі неправдиву тезу про захоплення Часового Яру.
Однак українська сторона оперативно викрила цю брехню, вказавши, що місто й надалі залишається під контролем Сил оборони.
Більше про оборону одного з ключових міст Донеччини - в репортажі РБК-Україна "Тут проходить молодість". Як добровольці тримають Часів Яр".