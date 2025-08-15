Сили оборони зупинили прорив росіян під Покровськом, - ОСУВ "Дніпро"

На Краматорському напрямку українські захисники стримують активні штурми та інформаційні вкиди ворога, попри його спроби просунутися в районі Часового Яру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова.

Військовий зазначив, що були побоювання, що після інфільтрації повз українські бойові порядки невеликих груп піхоти, росіяни спробують прорвати оборону на даному напрямку серйозно і спробують ввести бронетехніку.

"На щастя, їм не вдалося це зробити, бо була оперативна реакція, інфільтровані групи були зупинені та відсічені", - повідомив він.

Водночас Трегубов зазначив, що зараз росіяни жаліються в Telegram-каналах, що ось хлопці "голі-босі".

"Подивимося, що буде в наступні кілька днів. Але поки що вдалося запобігти негативному сценарію. Хоча, знову таки, краще було б цього взагалі не допускати, ніж потім в таких оперативних режимах гасити це полум’я", - зазначив речник ОСУВ "Дніпро".