Силы обороны нанесли новые удары по РФ: поразили НПЗ и морской порт

В ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, этой ночью поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области РФ.

Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8.9 млн тонн нефти в год. Он также задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Зафиксировано попадание дронов по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ - повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.