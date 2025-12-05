ua en ru
Силы обороны нанесли новые удары по РФ: поразили НПЗ и морской порт

Пятница 05 декабря 2025 13:31
UA EN RU
Силы обороны нанесли новые удары по РФ: поразили НПЗ и морской порт Фото: Силы обороны поразили Сызранский НПЗ и морской порт в Краснодарском крае (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 5 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот порт, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и насыпных грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксировано попадание по территории объекта с последующим пожаром. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, этой ночью поражались мощности нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области РФ.

Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8.9 млн тонн нефти в год. Он также задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Зафиксировано попадание дронов по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ.

Также подтверждены результаты недавнего поражения Саратовского НПЗ - повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.

Атаки на российские нефтебазы и НПЗ

Напомним, в ночь на 3 декабря вблизи Воронежа и в Тамбовской области России дроны атаковали нефтебазы. В результате удара возникли пожары.

В Краснодарском крае РФ в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод.

Также в ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.

В ночь на 28 ноября Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.

А в ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске Самарской области России прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

