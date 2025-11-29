Поражены НПЗ, авиаремонтный завод и нефтяной терминал: Генштаб подтвердил удары по РФ

Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и морской нефтяной терминал на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 29 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по нескольким важным объектам российского агрессора", - сообщил Генштаб.

Так, в частности, в городе Таганрог Ростовской области РФ поражались мощности авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева", где проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛО А-50.

По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95. Результаты уточняются.

Также Силы обороны Украины в очередной раз нанесли поражение по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае РФ, который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, подтверждено уничтожение вертикального резервуара РВ-5000 в результате попаданий 25 ноября 2025 года по инфраструктуре морского нефтяного терминала порта "Туапсе" в Краснодарском крае.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться до полного прекращения российской вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнул Генштаб.