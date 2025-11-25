Экспериментальный самолет, НПЗ и не только. ВСУ атаковали ряд стратегических объектов в России

Украинские дроны и ракеты ночью поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"В ночь на 25 ноября подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и ССО с применением реактивных БпЛА "Барс" и крылатых ракет "Нептун" нанесли успешные удары по нескольким стратегическим объектам агрессора", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что в городе Таганрог Ростовской области РФ зафиксировано поражение Авиаремонтного завода "ТАНТК им. Г.М. Бериева" и предприятия по производству БпЛА "Молния" - "Атлант Аэро".

Наблюдались многочисленные взрывы и значительные пожары на территории объектов. Во время удара по заводу вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие осуществляет ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, подразделения Силы обороны нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400. Степень нанесенного ущерба уточняется.