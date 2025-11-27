Под ударом был НПЗ: неизвестные дроны атаковали Новокуйбышевск в России

В ночь на 27 ноября в Новокуйбышевске Самарской области в РФ прогремела серия взрывов, город атаковали неизвестные дроны. Целью атаки, вероятно, стал нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra .

Astra проанализировала видео очевидцев и установила, что вспышки после атаки на Новокуйбышевск Самарской области этой ночью возникли непосредственно над местным НПЗ.

Российский ресурс пишет, что на кадрах, снятых с улицы Мичурина, видно как минимум три вспышки.

"В воздухе на высоте около 1,5 км, над горизонтом, но тоже в воздухе - вероятно снова работа ПВО к югу от Новокуйбышевского НПЗ (расстояние от места съемки до взрыва более 3,5 км), а также яркое зарево в самом конце - непосредственно на территории НПЗ", - сообщает Telegram-канал.

Местные власти атаку пока не комментировали.

Новокуйбышевский НПЗ

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области - это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.

Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются. Предприятие входит в группу ПАО "НК "Роснефть".