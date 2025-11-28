ua en ru
ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов в Крыму, - Генштаб

Пятница 28 ноября 2025 11:56
UA EN RU
ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов в Крыму, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов в Крыму (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме "Саки" и другие объекты оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Саратовский НПЗ

По данным Генштаба в ночь на 28 ноября атакован НПЗ в Саратовской области РФ. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и тому подобное.

Он привлечен к обеспечению потребностей российской оккупационной армии После серии взрывов в районе цели возник пожар. Результаты поражения уточняются.

Аэродром в Крыму

Также Силы обороны нанесли удар по месту хранения беспилотников на аэродроме "Саки" (Новофедоровка, временно оккупированная АР Крым).

По предварительной информации, там было поражено несколько объектов противовоздушной обороны - комплексы "Панцирь-С1" и "ТОР-М2".

После подавления ПВО уничтожен ангар с хранением БпЛА "Орион" и "Форпост", а также поражены командно-диспетчерский пункт и грузовой автомобиль "КамАЗ". Масштаб разрушений уточняется.

Удары по ВОТ

Кроме того, удары нанесены по местам сосредоточения личного состава и складам горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Данные о последствиях еще уточняются

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно снижать военно-экономический потенциал РФ, чтобы заставить страну-агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Обновлено в 12.30

Как уточнил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, всего в течение ночи на 28 ноября отработано 10 объектов критической, военной и энергетической инфраструктуры оккупанта с неограниченной географией.

"Бензин становится на болотах жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми",- отметил он.

Также, по словам командующего, высоковольтные подстанции пятисотки зазбоили в ночь на 28 ноября от Луганска до Ростовской области.

Напомним, ранее украинские дроны и ракеты ночью поразили ряд стратегических предприятий и вражеских целей в России. В частности, под ударом были самолеты и НПЗ.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины ударили по производственным мощностям предприятий, производящих компоненты для "Калибров" и "Шахедов".

Крым НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине
